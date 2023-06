VASTUKAJA | Kaido Padar: ükski bussijuht pole mölaka tiitlit ära teeninud. Pigem otse vastupidi

Maalehes ilmunud lugu Tallinna liiklusolukorrast on Tallinna Linnatranspordi (TLT) juhtkonnale äärmiselt oluliseks signaaliks. See paneb meid senisest veelgi enam pingutama, et toetada nõu ja jõuga igapäevaselt raskete liiklusoludega rinda pistvaid bussijuhte.