VIDEO | Karu jalutab mõnuga pagarikotta ja pistab pintslisse 60 muffinit

Ilmselgelt näljane karu oli õnnega koos: garaažis oli just parasjagu karp 60 muffiniga. Baribal selle kohe hambusse haaraski ning asus maiustama.

Videos on näha, et samal ajal kui mõmmik suud magusaks teeb, tulevad nurga tagant asja vaatama kaks pagarikoja töötajat. Nähes suurt looma nad ehmuvad ja põgenevad kiirustades.

Pagariäri omanik Miriam Stephens kirjutas Instagrami postituses, et kuulis töötajat läbilõikavalt karjumas, et garaažis on karu. Lõpuks otsustati loom ära ajada autoga signaalitades, mille peale karuott putku pani.