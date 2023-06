KUULA | Appi, mu mälu kaob!

Kus mu prillid on?

Kõik me unustame aeg-ajalt midagi või ei suuda meelde tuletada nimesid, kuupäevi või seda, kuhu panime autovõtmed. See ei tähenda dr Luhametsa sõnul enamasti mäluhäiret, ehk oleme oma mälu pingelise töö ja pideva infotulvaga liialt kurnanud.

Üks mäluhaiguse sümptomeid on see, et selle all kannataja ei pruugi ise haiguse tõsidusest aru saada. Kui ühegi abivahendita ei suudeta enam midagi meeles pidada või igapäevases tegevuses hakatakse järjest rohkem sõltuma teistest inimestest, võib see viidata mäluhaigusele.