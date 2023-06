Tauno Vahter: miks tulevad inimesed ujula sauna oma väliapteegiga ja hakkavad igasugust solki kerisele kallama?

Ma käin ujumas. Võiks arvata, et mis seal siis ikka juhtuda saab – niisutus, kuivatus, minema. Aga ujula on terve omaette subkultuur.

Esiteks võib jagada inimesi selle järgi, millal nad käivad ujulas. Vähe kogenumad ujujad ei käi ujulas nädalavahetusel, sest siis on see täis lastega peresid, kes eriti kipuvad ummistama neid kohti, kus on liu- ja tuubirajad, lisaks on muidugi ka pilet kallim. Seega kui aega ja jaksu leidub, on kõige parem minna kohe hommikul. Kuigi selles teaduslikku loogikat ei pruugi eriti olla, siis miskipärast on kell kaheksa hommikul vesi esimesed kolm sekundit alati tavapärasest külmem ja märjem.