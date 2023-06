Rein Sikk: vingujate vennaskond kasvab kolossaalselt. Huvitav, kas neil kunagi häbi ka hakkab?

Valitsus on saanud aastaid vatti, et ei hooli vaestest valdadest. Aga pruukis vaid alustada vaesematele enama raha andmist, kui nutma purskasid Tallinna ümbruse pudrumägede ja piimajõgedega valdade juhid. Nad teatasid, et protsendine eelarvekärbe vaeste heaks hävitab elu Tallinna ümbruses sootuks. Nutukooris lõi kaasa ka omavalitsuste liit, kes senini valitsust tegutsematuse pärast nahutanud. Nüüd oli pahandamise põhjuseks valitsuse liiga kiire tegutsemine.