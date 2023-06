JURIST VASTAB | Kuidas kaitsta pärijate eest oma pangakontot?

Meil on mehega kaks last ja mina olen oma teenitud palgast ise kogunud kontole korraliku summa, sh on minu kontol ka 10 000 eurot, mille sain oma isa surma järel päranduseks. Palun selgitage, kas pärandusena saadud raha jääb abikaasa surma puhul vara jagamisest välja? Kuidas seda raha päritolu tõestada, küsib Maalehe lugeja.