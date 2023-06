Metsa kasvatamine – emotsionaalne ja rahaline investeering. Millised esmased sammud peaks algaja metsaomanik tegema?

Istutaks mõne puu, tundub ju lihtne? Kui aga räägime uue metsapõlve rajamisest, siis selle protsessi puhul on vaja arvestada ning silmas pidada mitmeid erinevaid etappe ja tegevusi, et istutatud puupõli ka hoogsalt kasvama läheks ning omanikule rõõmu tooks. Kõige esimene asi, millest metsaomanik peaks alustama, on oma eesmärkide seadmine. Kui eesmärgid on paika pandud, saab hakata juba uue metsapõlve rajamisele mõtlema. Nagu iga uus algus, on ka uue metsapõlve kasvamine ja areng põnev protsess. Enne tormakalt istikuid otsima minemist tasuks aga korraks hoogu pidada ja põhjalikumalt planeerida. Seda kõike selleks, et ei peaks hiljem tõdema, et istutatud puud siiski ei läinudki korralikult kasvama.