Margit Rüütelmann: milline on üks euroopalik jäätmekorraldus?

140 aastat tagasi oli Pariisi elanike arv juba suurem kui praegu on Eesti rahvaarv – hügieeni peeti oluliseks, reeglite täitmist kontrolliti ja kontrollitakse siiani. Kuigi möödunud kevade nn prügivedajate streigi tõttu võib vildakast meediakajastusest jääda mulje, justkui oleks tegu räpase ja koleda paigaga, siis nii see ei ole. Pariis on puhas ning jäätmete liigiti kogumise olulisus on seal tõesti inimestele selge olnud juba rohkem kui sajandi.