Sõja jäljed jäävad pikaks ajaks alles nii maastikule kui inimeste hinge, isegi kui kahurid on juba ammu vaikinud.

Suurtes sõdades on alati olnud suuri rünnakuid ja pealetunge ning kõik suured ja väikesed sõjad on kunagi lõppenud. Isegi saja-aastane sõda lõppes. Nende madinatega kaasnevalt on tekkinud mingid armid – jäljed nii maastikule kui ka inimeste mällu. Seda annab viia ühise nimetaja alla ja kutsuda kas või ajalooliseks mäluks.