Jõuluvana Preediku looja Priit Seire: 1700 kommipaki laialijagamine annab sära silmi kogu aastaks

Läbi küla sõitva, tuledes särava ja jõululauludest kumiseva Preediku auto järele on end alatihti rivisse sättinud hulk väiksemaid autosid. Kõigis lastel silmad suured kui tõllarattad ja näpud pikalt näitamas, et „päris jõuluvana!“.

Tellida ei saa

Preediku looja Priit Seire sai jõulunakkuse kaheksa aasta eest, kui käis lapsi traktoriga rõõmustamas. Suur traktor, mille taga järelkärus maailmatuma suur diivan koos jõuluvanaga sõitis läbi Järva-Jaani. Kõik ilmaimet tee äärde uudistama tulnud lapsed said jõulumaiuse.

Nüüd on Priit Seire juba jaanipäevast saati elevil, sest imeline imede tegemise aeg muudkui ligineb. Elevust lisavad Preediku kontole saabuma hakkavad annetused, mis mõeldud lastele kommide ostmiseks. Tuleb viie euro, viiekümne euro või ka saja ja enama kaupa – vahet pole. Peaasi et tuleb. Praeguseks on Preediku kommijagamise eelarve kasvanud 10 000 euro ligi.

Priit aga räägib: „Preediku teeb eriliseks see, et teda ei saa raha eest tellida. Preedik tuleb siis, kui on õige aeg, sõidab lihtsalt autoga ette.“

Sõiduvahendiks on praegu 1978. aasta Scania tuletõrjemasin. Kõik Preediku juurde tulnud lapsed kuulatakse ära ja kõik saavad paki.

Üks lapsevanem kirjutas Preediku kontole Facebookis nii: „Mind hämmastas, et tõesti jõuluvana kuulab nii hoolega laste luuletusi ja süveneb sellele lapsele, kes hetkel kommipakki „lunastab“. Ei ole varem kunagi näinud, et nii südamega ollakse selles kõiges sees.“

Priit peab sellist suhtumist ainuvõimalikuks – on ju laps tähtsat külalist aasta aega oodanud. Loomulikult tuleb palju tähelepanu pöörata.

Kord jõulujärgselt pihtis ta nii: „...saan aru, kuidas kõik laste emotsioonid on pugenud mu sisse ja seda kõike sellepärast, et teen seda kõike hingega ja kuulan iga lapse lugu, sest olen saanud aru, et lapse jaoks ei pruugigi olla alati kõige tähtsam kommipakk, vaid vahetu suhtlus jõuluvanaga, keda on oodatud pikka aega.“