KUULA | Tea, kuidas maasikapeenralt saaki saada

Tihti küsivad inimesed miks Kreeka maasikad maitsevad teistmoodi kui kodumaised maasikad. „Tegu on teiste sortidega, kus aretuse käigus on pööratud tähelepanu muudele vilja omadustele nagu saagikus ja vilja tugevam struktuur, et seda paremini kaubanduses turustada,“ selgitas Eesti Maaülikooli aianduse õppetooli juht Ulvi Moor.