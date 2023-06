200 000 Eesti inimest maksab elektri eest endiselt liiga palju

Huvi on märkimisväärselt kasvanud

Jõgeva sõnul kasvas huvi elektripakettide võrdlemise osas juba möödunud aastal seoses elektrihindade plahvatusliku tõusuga ja jätkab ilmselt kasvamist nüüd seoses Konkurentsiameti usaldusmärgise saamisega. „Elu on täna selline, et inimesed otsivad kokkuhoiukohti ning elekter on kindlasti üks olulisi kulusid. Inimesed on nõus mõned minutid kulutama ja teevad seda keskmiselt neli korda aastas, et elektrituru hindade ja muutustega kursis olla. Samas on meil täna ikka veel 200 000 universaal- ja üldteenuse klienti, kes maksavad elektri eest rohkem kui vaja. Turul on mitmeid elektripakette, mis on universaalteenusest hinnalt ja tingimustelt oluliselt paremad. Seega soovitan kindlasti kallima teenuse kasutajatel võrrelda hindu ja tingimusi ning valida mõistlikum pakett,“ ütles Jõgeva.