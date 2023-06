KUULA | „Värskes Maalehes“: tuumajaama ehitust tulebki hoolikalt kaaluda

Rein Sikk käis Olkiluotos teistkordselt ja räägib Värskes Maalehes, et soovitab taolist „tuumaturismi“ kõigile. „See on tegelikult päris tavaline neis riikides, kus tuumaelektrijaamad asuvad. Meie inimesed tunnevad ka asja vastu huvi, Fermi Energia poolt tasutud reisid on selleks aastaks küll kõik ette broneeritud,“ selgitab Sikk.