„Mis paganama puhkus?“ Eestlane tõmbab end ribadeks ka vabal ajal, teadmata nippe päriselt puhkamiseks

Ei tea, kuidas teil, aga mul on nii, et kui puhkus tuleb (aasta otsa on teist oodatud nagu hingeõnnistust), siis lähen ähmi. Nii palju tahaks teha, igale poole jõuda. Sees on kummaline rahutus. Kas ma ikka puhkan hästi, kvaliteetselt? Ning siis, kui on aeg tagasi tööle minna, olen ma ikka rõõmus ja rõõsa?