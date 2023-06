Olen lugenud ja kuulnud väiteid, et turgudel on müüjaid ja ostjaid väheks jäänud ning kauplemisel pole mõtet. Tartu turu näitel seda küll öelda ei saa. Kesklinnas asuvat ajaloolist turuhoonet külastab päevas tuhandeid inimesi ja nende arv on võrreldes eelmise aastaga kasvanud üle 10%.