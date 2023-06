KUULA | Inimese kopsud peaksid vastu ka 160 aastat, süda ütleb enne üles

Võitlus tuberkuloosiga

1923. aastal, mida loetakse kopsukliiniku tegevuse alguses, oli patsientide päralt vaid üks arst. „Tartu Tiisikuse Nõuandla juhataja oli sisehaiguste eriala õppinud dr Klavdia Bežanitskaja, kelle üheks ülesandeks olid patsientide koduvisiidid. Nõuandlas olid võimalikud küll röntgenläbivalgustused, ent mitte haiglaravi.

Selle ajastu kopsuhaiguste märksõna ja väljakutse oli tuberkuloos, mida põdes iga 111 inimene rahvastikust. Kolmandik haigestunutest suri, kolmandik invaliidistus ning kolmandik paranes. Sealjuures haigestusid ka kopsukliiniku töötajad, ravides patsiente oma tervist ohtu pannes,“ kirjeldab sajanditaguseid olusid kopsukliiniku juhataja dr Rain Jõgi.

Täna on üle Eesti aastas kokku umbes 100 tuberkuloosi haigusjuhtu, mis näitab, et haigus on muutunud harvaesinevaks.

Tuberkuloosi kontrolli alla saamine tõstis fookusesse teised hingamisteede ja kopsuhaigused. Üheks selliseks haiguseks oli astma. Kui alguses vajasid astmahaiged ka haiglaravi, siis täna ned enam ei hospitaliseerita, kuna haigus on ravimitega enamikel juhtudest suurepäraselt kontrollitav.

„Leiutati“ ka päris uusi haigusi, näiteks krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK), mida diagnoositakse 1990. aastate algusest. Tegemist on vananevale ühiskonnale omase haigusega, enamasti ilmnevad haigusnähud inimestel, kes vanust 70 ja enam. Peamiseks KOK riskiteguriks on suitsetamine, nagu ka kopsuvähil, mille varajane avastamine on kopsukliiniku praeguse ajahetke üheks märksõnaks.

Haigusi ei jää vähemaks

Kopse võivad tabada veel mitmed erinevad bakteriaalsed haigused, viirushaigused ning seeneinfektsioonidest põhjustatud tõved, samuti interstitsiaalsed kopsuhaigused, granulomatoossed protsessid, süsteemsete sidekoehaiguste kopsumanifestatsioonid ja palju muud. Täpsem diagnostika ja paremad ravivõimalused ei vähenda haiguste hulka, nosoloogilisi ühikuid aastatega pigem lisandub.