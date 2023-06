FOTOD | Jaaniussid on juba liikvel ja helendavad kaunilt ööpimeduses

Laupäeva õhtul õnnestus Viljandimaal Põhja-Sakala vallas metsaservas näha roheliselt helendavaid jaaniussikesi. Väiksel maa-alal oli jaaniusse vähemalt viis.



Jaaniusside teaduslik nimetus on jaanimardikas. Jaaniuss pole tegelikult „uss“ (nagu näiteks vihmauss), vaid hoopis mardikas. Rahvapärase nimetuse on nad saanud tiibadeta emasloomade järgi, kes meenutavad ussikesi. Nende rohekas helendus on peibutusmärguanne lennuvõimelistele isastele.



Emased jaanimardikad, keda nimetatakse jaaniussideks, on tõugulaadsed ja tiibadeta, isastel on seevastu tiivad ja nad meenutavad tüüpilisi mardikaid.