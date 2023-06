Argo Ideon: kui hääl eetris ei meeldi, räägi ise!

Ei sobi esineja vanus, ei kõlba tema sugu. Nahavärviga on Eestis veidi keerulisem – teistsuguseid on elanike seas vähe. Lõpuks aga ei meeldi ikkagi see või teine konkreetne nimi, saatejuht või ajakirjanik, andke kedagi muud! See, mis eetrist kostab, on „vanameeste jaur“, „vanaks hakkavad taadid jääma“ jne.