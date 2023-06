JURIST VASTAB | Milline peab olema leping, et suvilat ostes mitte petta saada?

Palun selgitage, mida tähendab eelleping? Kas eelleping kohustab selle maja hiljem ka ära ostma? Kui juba eellepingu sõlmime, siis mis tingimusi võiksime sinna veel panna – näiteks kes tasub tehingu sõlmimise kulud? Kas saaks nii eellepingusse kui ka lepingusse kirja panna tähtaja, näiteks aasta, et kui selle aja jooksul avastame majas varjatud puudusi, siis on meil õigus nõuda, et maja müüja need puudused fikseeriks, küsib Maalehe lugeja.