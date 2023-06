Lõpeta kohe muru niitmine! Ja veel kolm võimalust, kuidas koduaias põud üle elada

Esimene ja kõige lihtsam asi, mida oma aia heaks teha saab, on lõpetada muru niitmine. Seda muidugi juhul, kui aias veel muru on ja see pole kollaseks kuivaks kõrbeväljaks muutunud. Kui see viimane juhtus, on hea järgmiste aastate tarbeks teda, et suure osa katastroofist põhjustas liigne hoolitsemine. Kui muru algava põuaga niita, kuivavad murutaimed paari päevaga krõpsuvaks. Lohutada võib end sellega, et kui lõpuks tuleb vihma, siis muru taastub üsna ruttu, aga kokkuvõttes tuleb kaunist muruvaipa siiski tõenäoliselt järgmise kevadeni oodata.