Sandra Niinepuu: Ruhnu peaks tulema just see, kes ei oska aega maha võtta

Laevasõit Pärnust Ruhnu saarele kestab parima ilmaga kolm tundi. See on rohkem kui Tallinnast Helsingisse. Laev on pisike, vähegi suurem tuul paneb selle lainetel hüppama. Pagasiriiulil on esmapilgul kummaline silt: palume tekke ja patju siia mitte jätta. Peagi hakkan kahtlustama põhjust – teadjamad hõivavad laeva astudes kohe terve ühe pingirea ja keeravad sinna mõnusasti magama. See on tõesti kõige mõistlikum viis merereis mööda saata. Lained on uinutavad, internet katkendlik.