Hindrek Riikoja: kas meie lapsed on tõesti lollid?

Lapsevanemana, kes on selles rollis kokku puutunud nelja erineva kooliga, alustaksin süüdlaste otsimist ühiskonnast. Kuigi patust pole puhas ükski osapool. Paljud lapsed on lohed, paljude õpetajate arusaam oma rollist on pentsik. Paljud lapsevanemad on tõesti oma võsukeste kasvatamisel kõik piirid unustanud.