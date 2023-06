Leo Kunnas: sanktsioonidega Venemaa sõdimisvõimet ei tapa

Kunnase sõnul on väga oluline, et Venemaa suudab endiselt laskemoona toota. „Pigem avaldaks mõju see, kui lääneriigid suudaksid ise laskemoona, relvade ja muu sõjamaterjali toodangut suurendada.“

Brigaadikindral Vahur Karus möönab, et must turg ei kao Venemaa jaoks kunagi ära, kuid lisab, et tänu sanktsioonidele ei saa Venemaa enam kätte komponente, mis võimaldaks neil väga kiiresti toota tipptasemel tehnikat.

„Sanktsioonid on pikk meede. See võtab aastaid, kuni täismõju avaldub. Aga me juba praegu näeme, kuidas Venemaa on sõjatööstuse arendamisega hädas.“

Karus sõnab, et Venemaa suudab praegu toota kõike, mis on nii-öelda mehaaniline: tanke, soomukeid jne. Kuid mitte moodsat optilist tehnikat, kus on vaja elektroonilisi komponente. „Miks on väga vähesed vene üksused komplekteeritud moodsate T90 tankidega? Miks mindi T72 modifitseerimise juurde? Sest see on lihtsam, kui hakata päris uut süsteemi välja töötama.“

Sama lugu on tema sõnul palju räägitud Armata tankidega. „Teinekord ma imestan, et kust mõned sõjakommenteerijad oma andmed võtavad, kui nad räägivad, et Venemaal on sadu Armata tanke. Meie teada on neid kümne ringis. Tegu on alles prototüübiga, mille masstootmiseni läheb veel aastaid.“