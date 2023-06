Samamoodi juhtub pea igal aastal see, et vedaja saadab nädalapäevad enne välja pressiteate teemal „Varuge praamijärjekorras kannatust, vett ja hea raamat“. Ajakirjandus nopib uudise üles ja info hakkab levima. Sõnum on selge: saartele tulek on üks suur kannatus. Tekivad kilomeetrite pikkused järjekorrad, inimesi langeb kuumuses kui loogu. Järeldus: pole mõtet saartele tulla.