Hindrek Riikoja: lihtsalt öeldes kuulutatakse põllumajanduses välja põuast tingitud eriolukord

Selge on see, et majanduslikult seisab põllumajandus silmitsi ajaloo ühe kehvema aastaga, kus tervikuna jääb sektor kindlasti kahjumisse. Isegi kui vilja, liha ja piima kokkuostuhinnad märgatavalt tõusevad, jääb saak ikkagi nadiks, sööda hinnad on kõrged ning kallid on ka muud sisendid. Ehk siis kulud on tuludest igal juhul kõrgemad.