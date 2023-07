SEADUSEMUUDATUS | Suurperedele hakatakse vähem raha maksma

Perehüvitiste seadust on muudetud, nii et alates 1. jaanuarist 2024 on lasterikka pere toetuse suurus kolme kuni kuue lapse puhul 450 eurot kuus ning seitsme ja enama lapse puhul 650 eurot kuus. Muudatused ei puuduta üksikvanema lapse toetust, samuti esimese ja teise lapse toetust, mis on jätkuvalt 80 eurot lapse kohta ka uuel aastal, samuti on lapsetoetus jätkuvalt 100 eurot kuus alates kolmandast lapsest.