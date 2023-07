Laulupeoliste küsimus: millisesse prügikasti visata jäätisepulk?

Külastasin koos laulupeo esinejatega sööklat. Kõigepealt pakutakse seal suppi ja siis väljudes antakse kaasa jäätis. Viimase paberid visatakse kohe esimestesse prügikastidesse, üldiselt pakendi omadesse. Kui jäätis saab aga söödud, on vaja leida õige koht ka pulgale. Juhtusin kuulma arutelu sellest, mis jääde see siis on. Oleks nagu osa jäätise pakendist? Või biojääde, sest see on puust? Aga seda puitu on töödeldud, äkki see niipea ei lagune, vaid tuleks olmejäätmetesse visata? Arutlejad viskasidki oma pulgad erinevatesse kastidesse.