Hosby külas polnud kaheksa aasta eest elektritki, nüüd võib sadamas dušši võtta

„Ove tuli Vormsile kümmekond aastat tagasi turistina ja otsustas, et see on elamiseks parim koht. Ta muidugi arvas, et hea rahulik ja inimtühi... Tegelikult käib meil praegu palju rohkem külalisi kui Tallinnas,“ muigab Liina. Külaliste seas on nii mandrilt pärit sõbrad-tuttavad kui ka saarerahvas – läbi astuvad naabrid Hosbyst või mõnest kaugemast külast.

Hosby on uuele elule ärganud viimase 7–8 aasta jooksul. Veel 2015. aastal polnud seal elektritki, suviti elati vaid kahes majas. Praegu on külas seitse suitsu (mitu uut elumaja on valmimas), kaks peret elab aastaringselt ja ülejäänud majade rahvaski ei ole lihtsalt suvevormsilased. Kõik võtavad külaelu puudutavate otsuste tegemisest osa, aktiivse põhituumiku moodustavad 15 inimest.

Elekter saadi Hosbysse 2016, kolm aastat hiljem koostati küla ühiste kavatsuste kokkulepe. See sündis nii, et inimesed tulid kokku ja panid kirja, mida tuleks nende arvates külaelu arendamiseks teha. Esimestel aastatel käidi talgute korras rannaala puhastamas ning tehti korda matkarada Skärestaini rändrahnuni.

Haapsallu 15 minuti meretee

Aukliku külatee remontimiseks jäi aga oma jõududest väheks. „Pakkusin vallale välja, et aitame külaseltsiga selle parendamiseks raha leida. Kilomeetri ulatuses on teed nüüd remonditud ja võrreldes esialgse olukorraga on meil praegu luks tee! Lautri puhastamisest ja mitme maja ehituselt tulnud täitematerjal läks ka kõik teeparandusse.

Lautri ehk paadisadama mõte tuli sellest, et Hosbyst on Haapsallu ja Rohukülla ainult 10–15 minuti meretee ja mitmel naabril on paat. Oma paadiga randumise võimalus meelitab ka külalisi ligi, seega on paadisild külale ja kogu saarele lisaväärtus,“ meenutab Liina.