Margus Mikomägi: ma olen uhke selle üle, mida kõnelesid noored sel laulupeol, laulude vahepeal

Mul on mälestuspilt jonnivast Hando Runnelist. Pärdi ema Urve Uusberg oli asja organiseerinud nii, et tema Riinimanda koor laulis Tartu kirjanike maja saalis. Ta oli Hando Runneliga kokku leppinud, et too kõneleb ja koor laulab tema luulele loodud laule. Ja siis oli nii, et koor oli üles rivistatud ning publik ennast kuulama sättinud, aga Hando Runnel keeldus kabinetist saali kõnelema tulemast. Kontserti ei saanud ka alustada, sest koorjuht Urve rääkis luuletaja Handoga. Ma ei tea, kas Urvegi mäletab, mis ta jutus määravaks sai, mis psühholoogitarkusega ta klassiku ikkagi koori ja kuulajate ette tulema meelitas. See on mul küll kindlalt meeles, et Urve pedagoogitarkus oli viia kokku noored lauljad ja elav klassik.