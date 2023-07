Põrgukuumuses ägavad linnatänavad olid tühjad ja ainus elu käis suurte puude all. Vast jõudis ka linnaisadeni teadmine, et puud suudavad tänavaid ja maju kuumal ajal jahutada. Tallinna rael valmis otsus istutada linna suuri puid, mis sest et igaühe eest tuleb mitu tuhat eurot välja käia. Loodame, et edaspidi tehakse teistpidi – lihtsalt ei saeta suuri puid maha.