Pilt on tehtud kolmapäeval, kui ühe euro sai Peterburi valuutavahetusest kätte veel 99 rubla ja 15 kopika eest.

Hiljaaegu saabus teade, et Eesti Pank tahab lõpetada ühe- ja kahesendiste müntide väljalaskmise, kuna need leiavad rahva seas vähe kasutust ja loodushoiu seisukohalt on tegu üsna kahjuliku kaubaga.