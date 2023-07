Nüüd on mulle öeldud, et mina ei saa seda staaži, kuna ma ei ole vormistatud talunikuks taluseaduse alusel. Kas minule on õigesti asja seletatud? Mis erinevus on nendel talunikel, kes jõudsid varem talud vormistada, nendest talunikest, kes vormistasid talud taluseaduse alusel?