VIIMASED PÄEVAD | Hääleta siin! Aeg on valida kogukonna hing 2023!

„Tänaseks on Maalehes ilmunud kümme lugu, mille kirjutamiseks külastasid meie ajakirjanikud kogukondi igas Eestimaa nurgas,“ rääkis Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja. „Need on leidnud kümneid tuhandeid lugejaid ja selle üle on ütlemata hea meel.“

Riikoja sõnul oli eriti tore, et ettepanekuid saadeti ka linnade kogukondadest. „Kui kogukonna hing, siis tundub ikka, et see peaks olema maalt,“ lausus ta. „Aga tegelikult on nii suuremates kui väiksemates linnadeski omaette kogukondi, kelle eestvedajad väärivad samamoodi tunnustamist.“