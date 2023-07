Euroopa kuumeneb üle: maailma kiireimas tempos kliimasoojenemine tapab aastas kümneid tuhandeid inimesi

Rühm teadlasi, kelle uuring on avaldatud ajakirjas Nature*, leidis, et 2022. aastal oli Euroopas 61 672 ülemääraselt kuuma ilmaga seotud surmajuhtumit. Kuumalainetest enim ohustatud on Vahemere-äärseis maades elavad eakad inimesed.