Kasutades sõna „kosmos“, ei mõtle me alati, et see pärineb kreeka keelest ja tähendas algselt korda, korrastatud maailma, kõike, mis vastandub kaosele. Muide, samast tüvest tuleneb ka sõna „kosmeetika“ – ennast kaunistades tegeleme kosmiliste asjadega.