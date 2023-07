Metsa kasvamist õõnes maapind ei sega

Fred Vilumets toimetab kümnehektarilises metsas, mis asub Ida-Virumaal. Vaade avaneb otse tuhamägedele ja mets kasvab allmaakaevanduste peal. Õõnestatud maapind metsa muul moel ei mõjuta, kui et kohati tekivad vajumised ja millegipärast arvavad ümbruskonna elanikud, et tekkinud augud on parajad prügi ladustamiseks.