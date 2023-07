Koolipoisina istutatud kolhoosimets on nüüd enda oma

Maa erastas ta 1991. aastal taluseaduse alusel kolhoosilt miljoni krooni eest hüpoteegiga. Esialgu hakkas tegelema kodu rajamisega, istutas vaid tuulevarjuks kuuski. Aastal 2006 sai maja valmis, siis alustas ta metsaga tegelemist. Esmased teadmised olid olemas, sest isa oli metsavaht ja raietööline, juba lapsena oli abis oksapoisina ning 12 aastaselt vedas esimest korda hobusega materjali välja.

Vähehaaval raiudes kasutab ta endisest õpilasest saemehe abi, suurematel töödel ka harvesteri. Kruus kuulub Rakvere metsaühistusse ning omab sealtkaudu ka FSC säästva metsanduse sertifikaati. Meelis Matkamäe ühistust ütleb, et väikese koguse puhul masinate kohaletuleku kulukus on pigem müüt, ühistul on ikka siin-seal tegemist ja kui vähemalt koorem materjali tuleb, tasub asi end ikka ära. Vahel, kui saemees on puid langetanud, siis saab ka kokku- ja väljaveo ühistu kaudu ajapikku ära teha. „Ühistu on nagu perekond, iga kell saab nõu ja abi,“ kinnitab metsaomanik.

Istutab peamiselt kuuske, kask ja mänd tulevad ise. Ühel eraldisel pandi kuused kasvama ka kivihunnikusse, Jüri ei uskunud, et need seal ellu jäävad, aga nüüd on naabritest kõrgemadki. Sel aastal hävitas põud nii mõnegi istikud.

Tormimurru kohale istutatud kuused on juba päris suured. Kuid mitte igal pool – mõned alles jäetud suured puud võtsid noortelt taimedelt kasvujõu. Need on nüüd maha võetud ja sama oleks vaja teha allesjäänud suurte kaskedega, aga omanik muretseb, kas neid noori puid rikkumata langetada saab. Hindamiskomisjon aitab mõelda, kuidas.

Teine suurem tehtud töö on olnud võsa mahavõtmine. Seda teeb ta ise trimmeriga ja seda peamiselt sügisel, sest kevadel ja suvel on taimedele väike vari pigem hea.