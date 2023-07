Kuritegevuse rüpest metsa närve puhkama

Ka männikud on looduslikult tekkinud. Neid on ta jõudmööda harvendada lasknud. „Pärast tuldi kontrollima ja öeldi, et liiga vähe on raiutud,“ rääkis Toomas. „Aga ma ei raatsinud jämedaid mände välja võtta, las kasvavad veel veidi ja saab juba mingit vajalikku materjali.“

Küpse kuuseenamusega metsaga on kehvad lood, oma laastamistööd teevad üraskid. Osa sellest läks juba lageraiesse, teisest osast, kus rohkem ka mändi ja kaske sees, loodab omanik veel sanitaarraiega midagi päästa. Komisjoni liikmed soovitavadki sealt vaid kuusk välja raiuda, siis on küll oht, et hõre mets muutub tormihellaks. Kuid lootus on, et mänd ja kask jäävad siiski püsti.

Kaks aastat tagasi istutatud kuusk kuivas ära, järgmisel aastal juhtus peale täiendamist sama lugu. Põua vastu ei saa. Nüüd ongi omanik kahevahel, mida edasi teha. Komisjoni kuulunud möödunud aasta parim metsaomanik Andrus Nii soovitab proovida hoopis lehisega. „Aga esialgu paarisaja taime kaupa.“

Toomas on praeguseks aru saanud, et tõepoolest ei ole majandamiskavas igale poole soovitatud kuusk kliima soojenemise tingimustes kõige mõistlikum valik. Kus võimalik, jätab ta hooldusel alles ka pihlakaid, vahtraid, tammi. Ise tuleb ka päris palju mändi ja kaske. Kujunemas on toredad segametsad.

Mingis kohas jäädi harvendusega hiljaks, puud olid veninud pikaks ja peeneks ning muutunud seetõttu tormihellaks. Metsas palju põtru, kes käivad puid hävitamas.

Sel aastal tehtud lageraie haavikus ootab otsust. Komisjon soovitab oodata – kui tuleb looduslikku kaske, siis see välja puhastada, kui aga mitte, siis lasta vohaval haavavõsul kasvada. Valgustada haavikut pole mõtet, sest nii tehakse vaid põtradele söögilaud mugavamaks. Hiljem tekib seal ise looduslik väljalangemine ja vanematele puudele pole põder enam nii ohtlik.