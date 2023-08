Metsast saab puitu nii palju kui vaja ka nii, et mets jääb alles

Kava lubaks suurema osa sellest küpsest metsast maha raiuda, aga seda ta ei tee. Mustika kasvukohtadest raiub ta häiludena välja ühelt poolt need puud, mis on kahjustatud, alla jäänud või segavad teiste kasvamist, teiselt poolt ka need, mida tal materjaliks vaja on. Seda teeb ta ise mootorsae ja väikese kokkuveotraktoriga, suuremateks väljavedudeks kutsub abilise forwarderiga.

Paberipuu ja muu tekkinud materjali, mida ta ise ei vaja, müüb maha nagu tavaliselt.

Peamine väljaraiutab puu on kuusk, mis teadagi on hädas mitmesuguste kahjustustega. Kõdusoo kasvukohtades on tehtud ka lageraieid, siis on kasutatud ka harvesteri, kuid viimati juhtus see 5 aastat tagasi ja rohkem plaanis praegu ei ole. Ta nätab teist kõdusoo eraldist, kus puud suuremaks enam ei kasva ja on kõverikud ning ütleb, et seal pole üldse mõtet midagi majandada ja selliseks see mets jääbki.

Tekkinud häilude uuendamiseks on mitmeid viise. Tore, kui sinna ise noored puud kasvama hakkab. Rein on ajaga õppinud, et selleks peab olema piisavalt suur häil ning lõuna poole, päikesele avatud. Siin-seal veab ta omatehtud adraga maapinna ettevalmistuse vagusid – mitte sirgetes ridades, vaid tükati ja sinka-vonka. Sinna langenud seemned hakavad paremini idanema, kui samblale pudenenud. Vahel korjab ta ka ise männikäbisid, lüdib neist seemned välja ja külvab vagudesse.

Vanade mändide kõrval kaunistavad metsa ka uhked lehtpuud – põlispuu mõõtu kased ja mõni kena pärn. Ka alusmetsa hoiab ta võimalikult palju alles. Väikesed tammekesed on tokkidega tähistatud.

Kõvalehtpuudele pole nagunii praegu turgu, samuti ei võta enamus saeveskeid vastu väga jämedaks kasvanud mände. Reinu see ei sega. „Keeldun nõustumast, et turg peaks dikteerima, mis puid metsas kasvatada,“ leiab ta.