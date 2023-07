KAS TEAD? See on kõige lollikindlam viis puugihammustuse vältimiseks

„Näiteks DEET põletab puugi jalgealust, ta kukub ega saa inimese sisse kinnituda. Kuid niipea, kui DEETi sisaldav toode on riietel kuivanud, ei põleta see enam nii väga ega kesta seega puugi vältimiseks piisavalt kaua. Samuti ei häiri see puugi võimet saaki leida, nii nagu sääskede puhul,“ selgitab Mather.