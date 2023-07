Dr Margus Viigimaa: veipimine, alkoholi ja energiajookide kuritarvitamine noorte hulgas on väga hirmutav

Mida Grand Man'i tiitel teile tähendab?

Tunnustamine on nagu boonus, millega tõuseb eriala rohkem esiplaanile. Südame-veresoonkonnahaigused on suurim surma ja invaliidistumist põhjustav haiguste grupp ning oleme kardioloogia erialal saavutanud tõesti väga palju. Muidugi on selline tiitel väga meeldiv ja oluline. Ma siiski loodan, et see ei tulnud mulle liiga vara ja palju tegusid on veel ees.

Mis teil kui südamearstil südame puperdama paneb, mõeldes inimeste tervisekäitumise peale?

Paljud Eesti lapsed on ülekaalulised ja liiguvad vähe. Suhkrujoogid ja eriti energiajoogid kahjustavad tohutult organismi. Noored kipuvad energiajooke kuritarvitama ning sellest võivad tekkida eluohtlikud seisundid. Pidevalt tarvitades harjub organism nendega ära, aga neist ei saa energiat pikalt, vaid ainult korraks. Pikas plaanis läheb energiatase alla, süda saab kahjustada ja võib tekkida isegi äkksurm.

Suitsetamine ja eriti veipimine noorte hulgas on eriti hull. Tubakas on 4000 keemilist ainet, millest paljud ohustavad veresooni ja südant, tekitavad südame rütmihäireid ja vererõhutõusu. Alkoholi kuritarvitamine eriti nädalalõputi ja suurtes kogustes – nagu Põhjamaades on muster – laastab organismi. Ka narkomaania on muutunud noorte hulgas päris suureks probleemiks, sest keelatud aineid on lihtne kätte saada. Kõik see on väga hirmutav.

Statistika järgi on Eesti inimeste suremus südamehaigustesse kolme aastakümnega kõvasti vähenenud. Mis on selle positiivse trendi taga?

Tänaseks on suremus südame-veresoonkonnahaigustesse vähenenud isegi üle 70%, kuid jääme siiski veel maha stabiilse arenguga riikidest. Positiivset trendi on soodustanud elatustaseme paranemine, ka toitumine on läinud palju paremaks – on tekkinud võimalused ja mitmekesised valikud. Inimesed on teadlikumad, sest infot liigub rohkem.