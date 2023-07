Eleringi juht: kui tuua Vene elektrivõrgust eraldumine varasemaks, tähendaks see tarbijale suurt lisakulu

Alustuseks on oluline rõhutada: Eesti ei osta Venemaalt elektrit ja nii on see olnud viimased 15 aastat. Eelmisest aastast lõpetas Eesti Venemaale ka süsteemi stabiilsuse tagamise tasu maksmise. Küll aga on kõik Balti riigid endiselt Venemaa süsteemiga ühenduses. Just sellest süsteemist lahku löömise nimel tööd käivadki.