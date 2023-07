UNUSTATUD NIPP | Kes oleks selle peale tulnud, et vesirotist saab nii lihtsa vaevaga lahti!

Mügri on ilus loom, kuid teeb aiapidajale palju kahju.

Siiani on räägitud pikalt ja pidevalt püvililledest, maaväristajatest, käikudesse kaevatud kassiliivast ja surmavatest vesirotilõksudest. Kogu kuuldu kokkuvõte kipub aga olema see, et kui loomakest ära ei tapa, siis temast lahti ka ei saa.