KARIKATUUR | Kurgid

SÜGAV MÕTE

PANIN TÄHELE

Kaotasin ära autonumbri ja olin kindel, et nüüd läheb uue saamisega nädalaid ning puhkuseplaanidki võivad nii vastu taevast lennata. Üllatus oli aga suur, kui tegin transpordiameti lehel taotluse uue saamiseks neljapäeva õhtul ja laupäeva hommikuks oli uus number pakiautomaadis! Isegi postitasu ei pidanud maksma. See riigiteenus on küll superhästi korraldatud.

Samas mõne teise asjaga on riik endiselt kiviajas. Maaleht on kirjutanud vanainimeste ID-kaardi uuendamise absurdsest kadalipust, see ei ole aga kuhugi kadunud. Nuputan praegu, kuidas saada ema dokument vahetatud ja kas see on lihtsam kui eriarstile pääsemine või keerukam.