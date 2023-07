Hindrek Riikoja: lapse panevad keti otsa riik ja ametnikud

Tänases Eesti Ekspressis kirjeldatud lugu, kuidas Lõuna-Eestis hoiti last õues rihma otsas nagu ketikoera, mõjub ehmatavalt. Kes on aga kokku puutunud erivajadustega lapse kasvatamisega, teab, kui üksi on riik vanemad selles töös jätnud ning kuidas vahel osutuvad parimateks meetodid, mis näivad ehmatavana, kuid tegelikult last ei kahjusta.