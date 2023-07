Keskerakond 20 aastat hiljem: vaidlus päris tühiste asjade üle

Poliitikas on seni alles Sven Mikser, kes aga on osutunud hoopis hea sulega kirjanikuks. Edgar Savisaar lahkus mullu, poliitikalavalt on eri põhjustel kadunud Mailis Reps, Siiri Oviir, Liina Tõnisson ja paljud teised toonased n-ö A-kategooria tegijad. Visa on Heimar Lenk, kes pidas Tartu Vanemuise saalis südantlõhestava kõne (“Euroopa Liidust räägivad need, kes 1991. aastal ei olnud iseseisvusvõitluse juures!“) ning avaldab aeg-ajalt mõne kirjatüki sundüürnike saatuse kohta.