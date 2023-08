Venemaa üritab enda välja mõeldud ja käima tõmmatud vastasseisus läänega ära kasutada kõiki võimalikke vahendeid, tehes seda mitte ainult sõjaväljal, vaid ka majanduslikul ja diplomaatilisel rindel. Miks see Moskvale vajalik on ja kui edukas ta selles on, sellest ongi see laul.