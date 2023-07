Soome sõjaväeprofessor, kolonelleitnant Marko Palokangas räägib Soome ajalehes Maaseudun Tulevaisuus, et põhjanaabrite kaitsevägi on teinud mitmeid olulisi tähelepanekuid Venemaa relvakasutuse kohta. Tähtsaim neist puudutab droone ja enesetapulennukeid ning järeldus on selge: Soome peab veelgi rohkem investeerima mehitamata droonide kasutusse ja nendega võitlemisse.