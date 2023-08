JURIST VASTAB | Kuidas kustutada väliseestlane Eesti kodanike nimekirjast ja jagada laiali tema vara?

Kuidas saaks kustutada välismaal surnud onu Eesti kodanike nimekirjast? Niipalju, kui me oleme küsinud, öeldakse, et ainult surmatunnistuse originaal annab selleks õiguse. Meie tema sugulastest midagi ei tea ja küllap nad räägivad ka ainult inglise keeles. Kuidas saab Eesti kodanikku registrist kustutada?

Eraldi probleem on veel muidugi see maja kaasomand. Kuidas kaasomandit saab lõpetada? Ja kellele läheks siis see osa kaasomandist – kas see jagatakse teiste kaasomanike vahel ära, küsib Maalehe lugeja.