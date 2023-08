„Kogukonna hinge“ konkursi võitja: „Jala võttis kohe nõrgaks!“

Konkursil anti kümnele kandidaadile üle 25 000 hääle, millest ligi veerandi ehk üle 6000 kogus just Adamson. Ta tunnistab, et võit ei ole veel talle päriselt kohale jõudnud ning lubab esimesena jagada rõõmusõnumit lastega.

Neid hääli on väga palju ja see tõsiselt üllatas mind. Kristiina Adamson

„Neid hääli on väga palju ja see tõsiselt üllatas mind. Kuid siin on tegelikult ka fantastiline kogukond, mis ei piirdu ainult meie enda Suurupi külaga. Kuna meil on siin külade kogukonnafestival, siis tõenäoliselt on mu tegemised ka laiemalt teada,“ räägib ta.

Põhikohaga turundajana töötav Adamson oli võidust kuuldes parasjagu tööl. Puhata väga hästi ei jõuagi, sest äsja lõppes Harku valla avatud külade nädal – seesama tema veetav kogukonnafestival, mis ühendab 11 küla. Seejärel tuleb valmistuda puhveti pidamiseks 20. augustil, mil esmakordselt tuleb Suurupisse teatrituur, Vana Baskini etendus.

Ning kuu lõpus ootab Maalehelt ja Coopilt ees tänutäheks simman!

Põline elanik, kellele saab loota

Adamson on Suurupi viimase majakavahi tütar, majakas asub tema koduhoovis ning sealsamas on ka külakeskus. Ehk siis ta on sõna otseses mõttes külaelu keskmes.

„Kunagi ütles üks meie küla mees, et Suurupi võrdub tuletorn, tuletorn võrdub Kristiina, ja kui on vaja mingit abi, tuge või juhatust, siis tuleb rääkida Kristiinaga,“ vahendab ta.

„Lootust oli, aga lõpuni ma ju ei teadnud. Läksin viimase hääletuspäeva õhtul magama ja mõtlesin, et läheb nagu läheb!“ Kogukonna hing 2023 Kristiina Adamson

Kuigi küla keskmes on ajalooliselt olnud tuletorn, siis Adamsoni sõnul ei kohusta see tegelikult millekski. Kuid ikkagi on küla tugisamba roll kuidagi temale omaks saanud. Nimelt võttis ta koos õega tuletorni kuus aastat tagasi riigilt rendile ning lõi sinna muuseumigi. Paraku tegi koroonaaeg oma töö ning hetkel on tuletorn ja selle ümbrus avatud vaid kohalikele.

Adamson on tänulik oma kogukonnale Suurupis, kes ta konkursil kandidaadiks esitas, ning ka n-ö laiendatud kogukonnale, kellega on aastate jooksul oma töödes-tegemistes kokku puutunud.